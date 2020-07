Nederlandse bergwandelaar (40) omgekomen tijdens wandeling in Franse Alpen

VIDEO Voortvluch­ti­ge ‘Woud-Ram­bo’ probeerde ex-vrien­din te vermoorden met kruisboog

14 juli De klopjacht op de 31-jarige Yves Rausch is nog steeds in volle gang in de buurt van het Duitse Oppenau. Zondag ontwapende hij vier agenten en sloeg daarna op de vlucht. Inmiddels wordt steeds meer bekend over deze ‘Rambo van het Zwarte Woud’, zoals Rausch ook wel wordt genoemd. Zo kwam hij meermaals in aanraking met justitie voor onder meer het overtreden van de wapenwet, bezit van kinderporno en een poging zijn ex-vriendin te vermoorden met een kruisboog.