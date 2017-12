'Nederlandse cold case-expert moet onderzoek Bende van Nijvel overdoen'

'Medewerker Bosnische ambassade Den Haag opgepakt wegens oor­logs­mis­da­den'

2:56 Een Bosnische militair, die werkzaam is op de ambassade in Den Haag, is maandag opgepakt op verdenking van het plegen van oorlogsmisdaden. Lokale media melden dat Enes Jahić is gearresteerd bij de grensovergang toen hij Bosnië en Herzegovina in wilde.