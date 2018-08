Nederlandse doodrijder (37) vast op Curaçao

Erdogan dreigt VS met breuk bondgenoot­schap

19:44 In het conflict met de Verenigde Staten dreigt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de NAVO-partner met een breuk. Als de Amerikanen zo respectloos blijven, dan zal zijn regering ,,nieuwe vrienden en bondgenoten gaan zoeken''. Erdogan gaf die waarschuwing in een ingezonden bijdrage in de New York Times.