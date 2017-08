Nederlandse Edwin 'zag de kogels inslaan', Amber zag 'een lijf vliegen'

,,Ik zit nu in een restaurant Santa Anna, daar was ik vlak in de buurt toen het begon. Ik liep in een straatje evenwijdig aan de Ramblas. Iedereen begon ineens te rennen. Er was paniek alom. Maar ik had niet meteen het idee van een aanslag. Ik dacht een groot ongeluk of zo, maar toen ik zelf een winkel inliep en overal de rolluiken zag dichtgaan dacht ik wel: dit is mis.''

Stalen rolluik

,,We werden ook min of meer de winkel naar binnen gedirigeerd. Het valluik ging naar beneden. Even later, na een minuut of 10, mochten we de winkel weer uit en toen ik in de straat was werd er opeens geschoten. Echt bizar. Politie rende door de straat. Ik zag de kogels inslaan. Toen zijn we weer gaan rennen om ergens veilig te zijn. Ik ben nu veilig achter een metalen valhek in een restaurant waar ik naar binnen ben gerend. Ze hebben het stalen rolluik laten zakken dus ik zit nu veilig. Met een mannetje of 40. En ik blijf hier tot het echt over is. Ik hoor net dat de twee mogelijke daders niet ver hier vandaan zich hebben verschanst. We mogen hier dus niet weg.''

Bus op ons af

Ook in Barcelona op de plek van de aanslag is de Nederlandse Amber de Bruin, uit Rotterdam. Zij twitter over de aanslag: ,,We staken de Ramblas over toen er een bus op ons af kwam rijden. Er vloog een lijf langs me terwijl mijn vriend mij een gebouw in sleurde. We schuilen nu in een gebouw, overal is er politie. Iedereen wil zien wat er aan de hand is maar bij het minste lawaai vliegt iedereen de trappen op waar we schuilen.''