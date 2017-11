Nederlandse expat sterft gruwelijke dood in Indonesië

Seksueel misbruik Thailand: Nederlander 'betrapt' met 10-jarige

14:57 Een Nederlander die in ons land al eens zou zijn aangeklaagd voor misbruik van minderjarigen is gisteren in Thailand opgepakt op basis van dezelfde verdenking. Reinold K. (51) uit Coevorden was op het moment van zijn arrestatie in gezelschap van een 10-jarige jongen, zo melden Thaise media.