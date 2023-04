Nederlandse hotelbaas ontloopt 83 jaar cel: vrijspraak voor moord in zijn vijfsterrenresort in Costa Rica

De Nederlandse zakenman Harry Bodaan is dit weekend vrijgesproken van verkrachting en moord op de 43-jarige Maria Luisa Cedeño in juli 2020. De vrouw werd in het Costa Ricaanse vijfsterrenhotel van Bodaan met geweld om het leven gebracht. Het OM eiste eerder 83 jaar cel tegen de geboren Hagenaar. ‘Hij is opgelucht, maar ook boos.’

Cedeño werd in juli 2020 dood aangetroffen in een hotelkamer van La Mansion Inn, waar Bodaan eigenaar van was. Kort daarna werd oud-barman en stripper Theo H. uit Nicaragua opgepakt voor de verkrachting en moord op de 43-jarige arts. Later volgde ook de arrestaties van Bodaan en zijn medewerker Luis M. Zij zouden volgens het OM het slachtoffer hebben vastgehouden, terwijl Theo H. haar zou hebben verkracht en vermoord.

De 43-jarige vrouw, die in een lokaal privéziekenhuis als hoofd van de anesthesieafdeling werkte, was met haar hond te gast in het hotel toen ze dood werd gevonden in haar kamer. Ze was naakt, had botbreuken en schrammen over haar hele lichaam en was bedekt met een bloederig laken. Theo H. bekende later alleen de seks met het slachtoffer, Bodaan en Luis M. ontkenden betrokken te zijn.

De zaak duurde bijna twee jaar, maar kwam dit weekend tot een (voorlopig) einde. ,,Harry is opgelucht en boos tegelijk”, laat zijn zus Els, woonachtig in Rijswijk, weten na de vrijspraak. Ze volgde de zitting vanuit Nederland, totdat vrijdagnacht het bevrijdende telefoontje uit Costa Rica kwam. ,,Ik ben heel blij dat hij nu naar huis mag. Harry is gebroken, maar altijd een knokker geweest. Zijn hoofd is wel goed, maar zijn lichaam wil niet meer.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Zus Els met Harry Bodaan. © Privéfoto

Voor Bodaan zijn de afgelopen jaren een ‘regelrechte hel’ geweest, aldus zijn zus. De oud-hotelbaas - hij heeft het hotel inmiddels verkocht - lijdt aan de ziekte van Parkinson, heeft kanker gehad en een dubbele knieoperatie ondergaan. De afgelopen twee jaar bracht hij door in de gevangenisziekenhuis in San José. Volgens zijn zus is hij daar ‘amper geholpen’. Ze hoopt dat hij snel weer tot rust komt. ,,Zijn leven is twee jaar lang beheerst door slecht nieuws.”

Drie gebitsafdrukken

De verdenkingen rond Bodaan en Luis M. kwamen tot stand vanwege drie vermeende gebitsafdrukken op het lichaam van de overleden vrouw. Volgens het OM waren die afdrukken van Bodaan en Luis M., maar onderzoek van forensisch experts uit Spanje en Nederland sprak dat tegen. Toch werd dat onderzoek niet meegenomen in het dossier. Een ontlastend bewijs van een Amerikaans onderzoeker werd uiteindelijk wel aan de zaak toegevoegd.

Dit weekend stelde de rechtbank in San José dat er verder geen sporen zijn die wijzen naar de betrokkenheid van het tweetal, tegen wie allebei eerder 83 jaar cel was geëist. En dus volgde vrijspraak voor Bodaan en Luis M., na een slepende rechtszaak van bijna twee jaar. Theo H. is wel veroordeeld: hij is volgens de rechtbank de dader en moet 50 jaar de cel in.

Quote Ik leef mee met de familie van het slachtof­fer. Ik ben ook een zoon, een broer, ik heb een nichtje. Ik voel hun pijn De vriend van Harry Bodaan

De partner van Bodaan liet na de vrijspraak weten dat hij een moeilijke periode achter de rug heeft. Hij kon zijn vriend slechts één keer per week zien in de gevangenis en heeft nooit getwijfeld dat Bodaan onschuldig was. ,,Ik bedank de rechters dat ze zo verstandig zijn”, zegt hij tegen het Costa Ricaanse medium La Teja. ,,Ik leef mee met de familie van het slachtoffer. Ik ben ook een zoon, een broer, ik heb een nichtje. Ik voel hun pijn.”

En wat nu? Blijft Bodaan wel in Costa Rica of keert de geboren Hagenaar terug naar zijn roots? ,,Niets verbindt hem meer met dit land”, zegt zijn advocaat tegen Columbia. ,,Ik kan me voorstellen dat hij nu probeert om keuzes te maken, of naar Nederland of hier blijven. Maar hij heeft een vreselijke ervaring gehad.”

Hoger beroep aanstaande

Het Openbaar Ministerie in Costa Rica gaat waarschijnlijk in hoger beroep. ,,Het OM is van mening dat deze mensen hebben deelgenomen aan de gebeurtenissen en daarom zijn zij in eerste instantie beschuldigd”, zegt de officier van justitie tegen lokale media. ,,Volgens ons voldoet het forensisch onderzoek aan alle protocollen.”

Zijn advocaat zegt dat Bodaan uit Costa Rica kan vertrekken, zelfs als het OM of de advocaten van de nabestaanden in hoger beroep gaan. ,,Dat mag volgens de wet”, zegt hij tegen lokale media. Bij een succesvol hoger beroep zou er een nieuwe zaak gestart worden om Bodaan voor de rechter te krijgen.

Quote Harry overweegt wel naar Nederland te komen, maar misschien wordt het Amerika Zus Els

Zus Els weet nog niet wat de vrijgesproken Harry van plan is. ,,Zijn paspoort heeft hij nog niet terug. Harry overweegt wel naar Nederland te komen, maar misschien wordt het Amerika. Het is even afwachten. Ik heb hem in ieder geval verteld dat hij welkom is bij mij, maar het is een volwassen man. Dat moet hij zelf weten.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.