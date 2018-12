Nederlandse jihadist Khalid M. opgepakt in Spanje

Volgens de autoriteiten heeft Khalid M. een crimineel verleden en de politie in de regio Catalonië sloeg alarm vanwege zijn gedrag. Zo bekladde hij een hotelkamer in Vilaseca, ten westen van Tarragona, met jihadistische afbeeldingen. Ook zou hij voor het politiebureau van het vlakbij gelegen Salou hebben staan schreeuwen.

Sinds zondagmiddag was de politie naar hem op zoek, toen bleek dat de Spaanse inlichtingendiensten informatie hadden over zijn contacten met jihadisten die mensen ronselen voor aanslagen. M. zou zondagmiddag gezien zijn in de Spaanse badplaats Salou. Na een klopjacht kon de man niet ver van Salou langs de snelweg worden ingerekend, aldus de regionale minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande-Marlaska.

M. staat niet op de Nederlandse Sanctielijst Terrorisme, waar veel uitgereisde Nederlandse jihadisten op staan. Ook is zijn naam niet opgedoken in terreurprocessen die tot nu toe in Nederland zijn gevoerd. Een woordvoerder van het OM mag niet zeggen of hij in Nederland criminele zaken op zijn kerfstok heeft.