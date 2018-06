Nederlandse jihadiste (22) met baby en vader in Koerdische cel

Koe die per ongeluk de EU uit liep moet nu dood

17:06 Een avontuurlijke Bulgaarse koe veroorzaakt een hoop commotie. Koe Penka was de grens over gedwaald, op zoek naar groener gras bij de buren in Servië. Maar omdat Servië geen lid is van de EU, dreigt het drachtige dier nu te worden afgemaakt.