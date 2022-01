Nederlandse jongeren betrokken bij aansteken gevaarlijke vuurwerkbommen in België: ‘Dit is crimineel gedrag’

De beelden spreken boekdelen. Een groep jongeren steekt op twee kruispunten in Essen een vuurwerkbom aan. Na enkele seconden volgt er een explosie en een enorme vuurzee. ,,Wij hebben de beelden ook gezien”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt. ,,Onze politie is meteen ter plaatse gegaan, maar op dat moment waren de betrokkenen natuurlijk al lang weg. We hebben echter ook camerabeelden ter beschikking. Een deel van de betrokkenen waren ook jongeren van net over de grens. We zijn zelf enorm geschrokken door de beelden. Dit is geen vuurwerk meer afsteken. Dit is crimineel gedrag. We gaan dit niet zomaar laten passeren.”