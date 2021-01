Nederlandse leider van belangrijkste synthetische drugsbende Spanje vast na recordvangst

Update LIVE | Trump: Niet aanwezig bij inaugura­tie Biden

16:54 De Amerikaanse president Donald Trump heeft via een bericht op Twitter aangekondigd niet aanwezig te zullen zijn bij de inauguratie van aankomend president Joe Biden op 20 januari. En de FBI looft een beloning van 50.000 dollar uit voor de tip die leidt naar de persoon die pijpbommen heeft gelegd bij de hoofdkwartieren van de Democratische en Republikeinse partijen in Washington. Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog.