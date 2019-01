Nederlandse matroos baggerschip overleden door ongeluk

Video en update Drie doden gevonden in Belgisch drugslab na tip uit Eindhoven

17:14 In een loods in het Belgische Eksel, zo’n 15 kilometer over de grens bij Weert, zijn afgelopen nacht drie doden aangetroffen. De hal was ingericht als drugslaboratorium. De hulpdiensten rukten uit na een anonieme tip bij de meldkamer van de politie in Eindhoven. Dit wordt bevestigd door het parket in Belgisch Limburg.