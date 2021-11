Nederlandse modeontwerper houdt met zijn ‘shelterbag’ daklozen in LA warm

Brandstich­ting bij twee corona-sneltest­cen­tra over de Duitse grens in Ahaus-Ottenstein en Gro­nau-E­pe

Bij twee corona-sneltestcentra in Ahaus-Ottenstein en Gronau-Epe is in de nacht van zaterdag op zondag brand gesticht. Dat heeft de Duitse politie gemeld. Omdat politieke motivatie van de brandstichtingen niet kan worden uitgesloten, heeft de Staatsschutz van de politie in Münster het onderzoek overgenomen.

