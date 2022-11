Nederlandse smokkelaar van explosieven ‘voor plofkraken’ veroordeeld in Zwitserland

Een 52-jarige Nederlander is in het Zwitserse Bellinzona veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar wegens het maken en smokkelen van 2 kilo explosieven en andere inbreuken op de Explosievenwetgeving.

Het Federaal Strafhof bepaalde donderdag dat de man 14 van de 30 maanden moet uitzitten. De overige 16 maanden zijn opgeschort en gekoppeld aan voorwaarden. De voorlopige hechtenis van 373 dagen wordt afgetrokken van de uit te zitten gevangenisstraf, melden Zwitserse media.

Daarnaast moet de Nederlander volgens de Duitstalige nieuwssite Blick een boete betalen van 1200 Zwitserse frank (zo'n 1217 euro) én nog eens 145.000 frank (ruim 147.000 euro) van de onderzoekskosten van ongeveer 210.000 Frank (ruim 213.000 euro). Bovendien mag hij acht jaar lang niet op Zwitsers grondgebied komen. Het is nog onduidelijk of de veroordeelde in hoger beroep gaat.

De man werd op 3 november 2021 betrapt toen hij vanuit Duitsland via de grensovergang bij Thayngen Zwitserland probeerde binnen te komen. Douaniers vonden in zijn auto vier pakketten met in totaal 2 kilo aan explosieven en namen ook een in Zwitserland illegale signaalfakkel in beslag alsook bivakmutsen, een voorhamer en jerrycans met benzine. Bovendien waren de kentekenplaten van de auto waarin hij reed nep, reisde de Nederlander zonder kentekenbewijs en had hij ook geen aansprakelijkheidsverzekering voor het voertuig.

Volgens de aanklacht wilde de vijftiger de explosieven en andere spullen in zijn auto overhandigen aan onbekende personen in Zwitserland. Volgens het federaal parket waren er geen aanwijzingen voor een terroristische daad, maar bestond het vermoeden dat het materiaal zou worden gebruikt voor plofkraken.

Volgens het Federaal Bureau voor Douane en Grensbeveiliging in Zwitserland komt het ‘zelden’ voor dat bij een controle explosieven in beslag worden genomen. ,,Al helemaal niet in deze hoeveelheden”, zei een woordvoerder tegen de krant 20 Minuten.

