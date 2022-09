Nederlandse strijder (27) gesneuveld in Oekraïne

Onduidelijk is nog waar de man precies is overleden en onder welke omstandigheden. Het ministerie staat de nabestaanden bij. Het is voor zover bekend de tweede Nederlander die zich aansloot bij het vreemdelingenlegioen en sneuvelde in de strijd tegen de Russen. Dit voorjaar gebeurde dat ook al.

Hoeveel Nederlanders op dit moment precies in Oekraïne vechten is onduidelijk. Begin dit jaar vertrokken tientallen vrijwilligers naar het land om zich bij het vreemdelingenlegioen aan te sluiten. Nadat de Russen in maart een trainingskamp voor buitenlandse rekruten hadden gebombardeerd in Yavoriv, wilde Oekraïne niet langer ex-militairen of vrijwilligers zonder gevechtservaring toelaten.