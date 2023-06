Ruim twee jaar cel voor Nederlan­der die Duitse deelstaat oplichtte na juwelen­roof: ‘Was gemakke­lijk’

Een Nederlandse vijftiger is in het Oost-Duitse Dresden veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en zeven maanden. Dit wegens oplichting in de marge van de spectaculaire juwelenroof uit een museum in de stad, eind 2019.