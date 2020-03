Nederlandse vakantiegangers vast in Noorwegen: ‘Complete coronagekte hier’

Een groep van twintig Nederlandse wintersporters zit vast in Noorwegen vanwege verscherpte coronamaatregelen. Uit angst voor het virus is een deel van de vluchten van en naar Noorwegen geannuleerd. Ondertussen wordt de groep verzocht hun accommodatie in het zuiden van Noorwegen te verlaten. ,,Complete coronagekte hier’’, zegt reisorganisator Dominique Kwaks.

De Nederlandse vakantiegangers zijn sinds begin deze maand op wintersport in Hardangervidda, een natuurgebied in het zuiden van Noorwegen. Gisteren maakte de Noorse minister-president tijdens een persconferentie bekend dat toeristen het land zo snel mogelijk moeten verlaten. Wie niet meteen teruggaat moet 14 dagen in quarantaine, aldus de Noorse regering. ,,We zouden hier eigenlijk tot aanstaande zondag met deze groep vakantiegangers blijven. Daarna zouden ze terugvliegen naar Nederland en zou er een nieuwe groep aankomen, maar we moeten het hotel nu in allerijl verlaten. Ondertussen weten we niet wanneer iedereen naar huis kan. Over onze vlucht is geen duidelijkheid en KLm is niet te bereiken’’, vertelt een gefrustreerde Kwaks, die de skivakantie jaarlijks organiseert.

Lees ook PREMIUM Hoe corona zich verspreidt: onzichtbare vijand slaat op alle continenten toe Lees meer

Kwaks snapt niet dat Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Noorwegen vandaag pas heeft aangescherpt. ,,Ik heb gisteren gebeld, maar ze beweerden toen nog dat er helemaal geen factoren waren die een reis naar Noorwegen beïnvloedden. Dat is natuurlijk je reinste onzin. Wij zitten hier niet voor niets zonder hotel of vlucht. In het ergste geval moeten we hier verplicht in quarantaine en kunnen we dus nog lang niet terug naar Nederland.’’

Quote In het ergste geval moeten we hier verplicht in quarantai­ne

,,Wij vinden het bizar dat de communicatie vanuit Nederland zo slecht is’’, gaat Kwaks verder. ,,Zelfs KLM laat niets weten aan mensen die een vlucht hebben geboekt. Terwijl reizigers die Noorwegen nu binnenkomen, meteen in quarantaine worden gezet.’’

450 euro bijbetalen

Omdat ook de grens met Denemarken morgen om 12.00 uur sluit, zijn Kwaks en en zijn collega's halsoverkop vertrokken in twee grote bussen, met alle bagage van de reizigers. ,,We hopen voor 12 uur in Denemarken te zijn’’, zegt Kwaks.

De vakantiegangers die nu zonder vlucht zitten, vertrekken morgen naar Oslo in de hoop dat ze toch nog op een vlucht kunnen naar Nederland. Ondertussen is de prijs van de nu zeer schaarse vluchten flink opgeschroefd. ,,Dat betekent dat alle deelnemers van deze reis 450 euro moeten bijbetalen, als ze al op een vluht kunnen.

Hoewel de Nederlandse toeristen gefrustreerd zijn, is er geen paniek. ,,We balen vooral dat de reis zo in het water is gevallen en dat we niet weten wanneer we naar huis kunnen.’’

Sinds vandaag heeft Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Noorwegen verscherpt. Geadviseerd wordt om alleen noodzakelijke reizen te maken. Wie nu in Noorwegen is en daar wil blijven, moet verplicht 14 dagen in quarantaine. In die periode mogen reizigers het land niet verlaten.