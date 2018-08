Nederlandse verdachte van dodelijk jetski-ongeval mag Malta verlaten

Woensdag kwamen de twee vrienden in botsing, tijdens het jetskiën. De 19-jarige jongen uit Geerdijk overleefde dat ongeval niet. De ander werd daarop aangehouden, op verdenking van het veroorzaken van het ongeluk terwijl hij onder invloed was. De jongen bleek bij een blaastest alcohol in zijn bloed te hebben, maar ontkende dat hij diezelfde dag gedronken had; het zou alcohol van de dag ervoor zijn.



Zijn advocaat vroeg om vrijlating op borgtocht, de rechtbank ging daarin mee. Wanneer 5.000 euro wordt betaald, mag hij Malta verlaten; zijn advocaat geeft desgevraagd aan dat dit bedrag betaald wordt. In afwachting van behandeling van de zaak mag de 19-jarige dan gewoon in Nederland zijn. Als hij wordt opgeroepen moet hij zich wel weer in Malta melden.