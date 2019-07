Nederlandse vleesfraudeur opgepakt in Spanje

De beruchte Bredase vleeshandelaar Jan F. is vanmorgen gearresteerd in zijn woonplaats Calpe. Dat gebeurde volgens Spaanse media op verzoek van de Franse autoriteiten en in verband met de gevangenisstraf die hij nog moet uitzitten in Frankrijk.

F. werd in april in Parijs bij verstek veroordeeld tot een celstraf van twee jaar wegens georganiseerde (vlees)fraude en valsheid in geschrifte. Hij kreeg ook een beroepsverbod opgelegd waardoor hij professioneel niet meer actief mag zijn in Frankrijk.

De rechter achtte bewezen dat de Nederlander verantwoordelijk was voor de levering van Roemeens paardenvlees aan vleesbedrijf Spanghero in de periode 2011-2013. Dat Franse bedrijf speelde een sleutelrol in de vleesfraudezaak omdat het vlees van de edele viervoeters aan de voedingsindustrie verkocht als rundvlees.

Uiteindelijk belandde 500 ton paardenvlees in minstens zes Europese landen als rundvlees in de winkels. Volgens de aanklager ging het om het grootste Europese voedselschandaal van de laatste jaren.

Eerdere arrestatie

Jan F., die ook een villa bezit in het Belgische Schoten, werd in april 2017 ook al gearresteerd in Calpe maar kwam daarna weer vrij in afwachting van zijn proces in Frankrijk.

Hij werd in april 2014 in Frankrijk in verdenking gesteld voor georganiseerde fraude en valsheid in geschrifte. Fasen ontkende een jaar eerder de spil te zijn in het vleesschandaal. “Iemand heeft een fout gemaakt maar wij waren het niet’’, liet hij in februari 2013 weten via zijn advocaat. Aanleiding waren toen berichten in de Britse krant The Guardian dat de Nederlander ‘wel eens’ de spil zou kunnen zijn in paardenvleesgate.

Criminele winst

In 2013 werd hij in Nederland in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 50.000 euro. Dit vanwege het ‘omkatten’ van miljoenen kilo’s paardenvlees uit Mexico en Brazilië tot halal geslacht rundvlees uit Nederland en Duitsland.

F. kocht het paardenvlees in Brazilië en Mexico, sloeg het op in Breda om het daarna op papier door te verkopen aan een halal runderslachterij in Amsterdam. In werkelijkheid ging het vlees naar Franse afnemers.