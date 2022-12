Nederlandse vriendin van oppas Dave de K. komt niet vrij na moord op 4-jarige Dean

De Nederlandse Romy W. blijft langer vastzitten in de zaak van de ontvoerde en vermoorde Vlaamse kleuter Dean. De rechtbank in Gent heeft daartoe besloten.

W. zit al bijna een jaar vast. Ze werd in januari opgepakt, nadat het 4-jarige jongetje een paar dagen eerder bij Neeltje Jans in Zeeland dood werd gevonden. Dean logeerde bij haar en haar vriend Dave De K. in het Belgische Sint-Gillis-Waas toen hij voor het laatst levend was gezien.

W. werd aangehouden op verdenking van moord en ontvoering, maar het is nog altijd niet duidelijk of de Nederlandse een actief aandeel had in de dood van het jongetje. Ze heeft eerder gezegd onschuldig te zijn. De K. is hoofdverdachte in de zaak.

‘Ze kan er niets aan doen’

Volgens de moeder van Dean loog de Nederlandse destijds tegen haar toen ze vroeg waar haar zoontje, die ze allang terug verwachtte, bleef. Dave De K. was ondertussen met Dean naar Nederland vertrokken. De politie houdt er ernstig rekening mee dat Dean al in België is omgebracht.

De K. probeert zijn vriendin vrij te pleiten, blijkt volgens de krant Het Laatste Nieuws uit een brief die hij vanuit de cel schreef. Hij stelt daarin dat zij ‘er helemaal niets aan kan doen’.

Bruut geweld

Uit onderzoek is gebleken dat Dean met bruut geweld om het leven is gebracht. De jongen was amper nog herkenbaar toen de politie hem vond. De kleuter kreeg zo veel slagen en stoten dat hij daaraan overleed. De K. werd eerder in 2010 veroordeeld voor de mishandeling en dood van de 2-jarige peuter Miguel, zijn toenmalig stiefzoontje. De K. zat zijn 10-jarige celstraf volledig uit en werd in 2018 vrijgelaten, zonder verdere opvolging.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: