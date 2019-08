Nederlandse vrouw komt om bij ongeval in Rochefort (België), twee dochtertjes in levensgevaar

De twee dochtertjes van de vrouw, die ook in de auto zaten, zijn volgens de laatste berichten in levensgevaar. Volgens de autoriteiten verleende de vrouw, van wie de identiteit nog niet bekend is gemaakt, geen voorrang aan een vrachtwagen, die vanuit Wellin kwam en op weg was naar de E411. De bestuurder van de vrachtwagen had niet gedronken en reed niet te snel. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken had vanmorgen nog geen informatie over om wie het gaat.