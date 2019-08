Nederlandse vrouw overlijdt bij ongeval in Rochefort, dochtertjes in levensgevaar

De twee dochtertjes van de vrouw, die ook in de auto zaten, verkeren volgens de laatste berichten in levensgevaar. Volgens de autoriteiten verleende de vrouw, wier identiteit nog niet bekend is gemaakt, geen voorrang aan een vrachtwagen die vanuit Wellin kwam en op weg was naar de E411. De bestuurder van de vrachtwagen had niet gedronken en reed niet te hard. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken had vanmorgen nog geen informatie over de identiteit van het slachtoffer.



Het tragische ongeval vond rond 16.45 uur plaats op een kruispunt in Lavaux-Sainte-Anne (Rochefort). Volgens de Franstalige nieuwssite Matele was de vrouw op slag dood. Een van haar kinderen is na de noodlottige crash naar een ziekenhuis in Mont-Godinne (gemeente Yvoir) gebracht. Een ander kind is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Bra-sur-Lienne vervoerd.