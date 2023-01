Nederlandse wingsuitvlieger Jarno Cordia omgekomen in Zwitserland

met video Soldaat Joera wil het voor geen goud missen als de Russen dé genadeslag krijgen

De Russen beuken al maanden in op Bachmoet, een strategisch gelegen stad in de Donbas, in een poging het tij voor hen te keren. Vooralsnog houden de fanatieke Oekraïners stand. Correspondent Jan Hunin volgt een kleine militaire eenheid die bij de verdediging van de zwaar getroffen stad betrokken is.

5 januari