Neef en vertrouweling van Ridouan Taghi opgepakt door Marokkaanse politie

In Marokko is dinsdag Jaouad F. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een vergismoord, waarbij de zoon van een hoge Marokkaanse rechter om het leven kwam. F. is een neef van Ridouan Taghi en wordt door opsporingsdiensten gezien als een vertrouweling van Taghi.

De aanhouding van F. (bijnaam ‘Bolle’) wordt door verschillende goed ingevoerde bronnen in het criminele milieu bevestigd. De 27-jarige F, geboren in Breda, werd aangehouden in de kustplaats Tétouan, waar hij door zwaarbewapende eenheden van de Marokkaanse politie werd ingerekend. Volgens ingewijden zien de Marokkaanse opsporingsdiensten hem als een betrokkene bij de moord op de zoon van een hoge Marokkaanse rechter in november 2017 in Marrakesh.

Nederlandse opsporingsdiensten blij met aanhouding

De twee schutters hadden opdracht om Mustapha F. te vermoorden, volgens justitie een succesvolle drugssmokkelaar en gekende rivaal van Taghi, maar troffen door een blunder de zoon van de rechter, een 26-jarige geneeskundestudent. Die droeg net als F. een wit T-shirt en zat op de stoel waar F. kort daarvoor had gezeten. De twee schutters zijn inmiddels veroordeeld tot de doodstraf en de Marokkaanse autoriteiten zijn nog steeds op zoek naar andere betrokkenen. Zo is er een uitleveringsverzoek gedaan voor een verdachte uit het Marengo-proces die volgens de Marokkanen ook een rol had. Ook een broer van Taghi is in deze zaak tot een lange celstraf veroordeeld.

De Nederlandse opsporingsdiensten zullen in hun nopjes zijn met de aanhouding. Jaouad F. komt veelvuldig voor in tal van grote strafonderzoeken, waaronder het Marengo-proces, en wordt gezien als een vertrouweling van Taghi. Zo heeft hij rechtstreeks contact met Taghi en andere kopstukken uit het Marengo-dossier, blijkt uit door justitie aan hem toegeschreven onderschepte communicatie. Jaouad F. wordt op dit moment niet vervolgd in het Marengo-proces.

Neef spil in onderwereldoorlog

Ook speelt deze neef een directe rol in het onderwereldconflict tussen Mustapha F. en Taghi. In januari 2016 stuitte de politie in een loods in Montfoort op een speciaal geprepareerde observatiebus, die door de politie wordt toegeschreven aan de organisatie van Mustapha F. In deze bus werd een foto gevonden van Jaouad F., waarna in het criminele circuit het verhaal rondging dat er over en weer op elkaar gejaagd wordt. Na de vergismoord op de zoon van de rechter werden niet alleen de schutters opgepakt, maar ook Mustapha F. Hij wordt in Marokko vervolgd voor witwassen.

Het Openbaar Ministerie wil geen vragen over de zaak beantwoorden en verwijst naar de Marokkaanse autoriteiten. Ook advocaat Inez Weski, die Taghi bijstaat in het Marengo-proces, wil niet op de kwestie reageren.