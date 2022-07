‘Neergestoken Nederlander bedreigde na schietpartij Marbella ambulancepersoneel’

vijf gewondenDe Nederlander die zondagnacht werd neergestoken en vervolgens met een pistool om zich heen schoot in een beachclub in Marbella, is ontslagen uit het ziekenhuis. Dat bevestigt de Spaanse politie. De verdachte, die oorspronkelijk uit het Marokkaanse Tétouan komt, wordt naar verwachting vandaag voorgeleid voor de rechtbank.

De schietpartij vond zondagnacht plaats in de uiterst populaire discotheek Opium Beach Club. Die ligt aan het strand, aan de oostrand van het centrum van de Zuid-Spaanse stad. Vijf mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Twee van hen, een 18-jarige jongen en een 36-jarige man, hadden schotwonden in de heup en rug opgelopen, maar zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Een portemonnee in de broekzak zou een van de kogels vertraagd hebben en daarmee het leven van een van deze slachtoffers hebben gered.

De vermeende schutter, die onder andere in zijn gezicht werd gestoken, hoefde eveneens niet langer behandeld te worden. De andere twee gewonden liggen nog wel op de intensive care. Het gaat om een 32-jarige Marokkaanse vrouw die door een of meerdere kogels verwondingen aan onder meer buik en bekken heeft opgelopen. Zij is inmiddels geopereerd. De andere persoon op de intensive care is volgens politiebronnen een 32-jarig man met de Ierse nationaliteit die ook is neergeschoten.

Spoorloos

De Spaanse politie vermoedt dat de schutter uit zelfverdediging heeft geschoten toen hij werd aangevallen en denkt dat hij zijn doel miste en in plaats daarvan omstanders heeft neergeschoten. De man die begon te steken vluchtte na de schoten en is sindsdien spoorloos. De politie is naarstig naar hem op zoek, schrijven Spaanse media.

Over de oorzaak van de ruzie is nog weinig bekend. In een reconstructie suggereren Spaanse media dat er een conflict was over een vrouw in een van de vipruimtes van de beachclub. De nog onbekende man haalde daarbij uit naar de Nederlander en werd daarop door de beveiliging uit de club gezet.

Diezelfde persoon keerde na een tijdje terug en viel de Nederlander opnieuw aan, ditmaal gewapend met een scherp voorwerp. De Nederlander trok daarop zijn pistool en schoot vier keer, waarop er een chaotische situatie ontstond. Hevig bloedend sloeg de schutter met een landgenoot op de vlucht en hield een ambulance aan. Volgens de Spaanse krant El Confidencial bedreigden ze daarbij hulpverleners en eisten ze dat ze hem naar het ziekenhuis zouden brengen. Aldaar werden hij en zijn Nederlandse kompaan gearresteerd. Het pistool is nog niet teruggevonden.

Verslagenheid

Bij de Spaanse beachclub heerst intussen grote verslagenheid vanwege het drama. ,,Ik heb eerlijk gezegd geen woorden om te beschrijven wat er is gebeurd, wat ik wel voel is pijn, ontsteltenis en kwelling”, schrijft een van de eigenaren vanochtend op Instagram. ,,Dit was een verschrikkelijke gebeurtenis die niemand in zijn leven zou moeten meemaken.”

Opium Beach Club staat wereldwijd bekend als een exclusieve beachclub, waar beroemdheden uit talloze landen op afkomen. Zo meldt de Britse krant Daily Mail dat een neef van de Spaanse koning Felipe VI, Froilán de Marichalar y Borbón, er die avond zijn 24e verjaardag vierde. De neef schuilde samen met zijn vrienden in een van de toiletten voor de schoten. Ook de Nederlandse influencer en Love island-deelneemster Kelly van der Minne moest wegduiken. Ze deelde via sociale media dat een vrouw naast haar werd getroffen door kogels.

Consulaire hulp

Het onderzoek naar het schietdrama is in Spanje in volle gang. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken staat in nauw contact met de Spaanse autoriteiten. Een woordvoerder kan niet zeggen waar de twee Nederlandse arrestanten vandaan komen. Het zou gaan om twee mannen van 26 en 32 jaar, bevestigt een woordvoerder vanochtend. Buitenlandse Zaken heeft nog geen verzoek tot consulaire hulp ontvangen.

Europa Press meldt op basis van gemeentelijke bronnen dat de discotheek in ieder geval dichtblijft tot duidelijk is wat er precies is gebeurd in de nacht van zondag op maandag.

