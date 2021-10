Negen Braziliaanse brandweerlieden gedood nadat grot instort tijdens oefening

update/video Glasgow stroomt vol voor klimaattop, ambassa­deur is ‘onder de indruk’ van jongeren

Duizenden deelnemers zijn in Glasgow neergestreken op de internationale klimaattop COP26 die vanmiddag officieel is begonnen. Voorzitter Alok Sharma riep in zijn openingswoord de internationale gemeenschap op samen te werken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

31 oktober