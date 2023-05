Negen doden, drie zwaargewonden bij schietpartij in winkelcentrum Texas

UPDATEBij een schietpartij in een winkelcentrum in de plaats Allen in de Amerikaanse staat Texas zijn zaterdag negen doden gevallen, onder wie de schutter. Ook raakten zeker zeven mensen gewond, van wie er drie in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen.

De vermoedelijke schutter is neergeschoten door een politieagent, meldt de politie van Allen, een plaats met zo’n 100.000 inwoners op veertig kilometer ten noordoosten van Dallas. Een agent die vanwege een andere melding naar winkelcentrum Allen Premium Outlets was gekomen, hoorde om 15.36 uur schoten. Hij ging daarop op zoek naar de schutter en heeft hem omgebracht.

Over het motief van de dader of zijn identiteit is nog niets bekend. Ooggetuigen melden dat de schutter volledig in het zwart gekleed was en tactische uitrusting droeg, speciale kledij voor politie en leger zoals een kogelvrij vest. Hij schoot onwillekeurig om zich heen, melden ooggetuigen.

Brandweercommandant Jonathan Boyd zei zaterdagavond (lokale tijd) op een persconferentie dat negen gewonden naar ziekenhuizen in de omgeving zijn overgebracht. ,,Daarvan zijn er sindsdien twee overleden”, aldus Boyd. Volgens informatie van de ziekenhuizen zijn de gewonden die worden behandeld tussen 5 en 61 jaar oud.

Het was rond het tijdstip van de schietpartij zeer druk in het winkelcentrum. Op beelden van lokale tv-zenders is te zien hoe honderden bezoekers het winkelcentrum in paniek ontvluchten. ,,Er waren ineens knallen, schoten en iedereen zocht dekking", zegt ooggetuige Fontayne Payton tegen persbureau Associated Press. Op het moment van de schietpartij bevond hij zich in een vestiging van de kledingwinkel H&M, waar de eerste schoten vielen.

Volgens het lokale tv-station WFAA-TV zijn onder de slachtoffers ook kinderen. Ook Payton zegt dat hij meerdere lichamen op de grond zag liggen, in plassen bloed en bedekt met witte lakens. ,,Het zag eruit alsof het kinderen waren.”

Nieuwszender CNN meldde eerder op basis van een anonieme bron dat de politie een grootschalige zoektocht was gestart naar een mogelijke tweede schutter, maar de politie heeft laten weten dat ze ervan uitgaat dat de dader alleen handelde.

Dit jaar vonden er al 198 massaschietpartijen plaats in de Verenigde Staten, meldt het Gun Violence Archive. Dat zijn schietpartijen waarbij vier of meer mensen gewond raken of gedood worden, de schutter niet meegerekend, aldus de non-profitorganisatie.

Politie, brandweer en winkelend publiek dat het winkelcentrum is ontvlucht bij de Allen Premium Outlets in Allen.