Negen jaar cel voor man die slapende vrouw in vliegtuig betastte

Toen de vrouw ontwaakte, zag ze dat haar shirt en broek waren losgeknoopt en dat de hand van medepassagier Prabhu Ramamoorthy in haar broek zat. Ramamoorthy zat tussen het slachtoffer en zijn eigen echtgenote in. De opgelegde gevangenisstraf moet hij in Amerika uitzitten. Daarna wordt hij teruggestuurd naar India.

Ramamoorthy ontkende in eerste instantie alles. Hij beweerde dat hij zelf ook sliep, dus dat hij de vrouw onmogelijk kon hebben misbruikt. Zijn vrouw viel hem bij door te zeggen dat ze op de knieën van haar man had geslapen. Ze zei ook dat het paar aan een stewardess had gevraagd of zij de vrouw niet ergens anders kon plaatsen. Het cabinepersoneel ontkende dat.



Een woordvoerder zei dat alleen het vermeende slachtoffer had gevraagd om een andere zitplaats. De stewardessen verklaarden ook dat de vrouw huilde toen ze vroeg of ze ergens anders mocht zitten. De knopen van haar shirt en broekje waren nog open. Het personeel gaf haar toen een plekje achter in het vliegtuig.