Netflix laat zich voor het karretje van de barbaren spannen

Aantal illegale migranten op laagste punt sinds 2013

6:33 Het aantal migranten dat illegaal de grens met de Europese Unie is overgestoken, is in 2018 gedaald tot het laagste punt sinds 2013. Volgens de Europese grensbewakingsdienst Frontex zijn er vorig jaar naar schatting 150.000 mensen de EU binnengekomen.