New York kweekt miljoenen oesters om kust te beschermen en water te zuiveren

Behalve dan de leerlingen van de Havenschool op Governors Island, een eilandje tussen Manhattan en Brooklyn. Zij kweken oesters tot ze sterk genoeg zijn om in de natuur te overleven. Edward Charlemagne (17) laat zien hoe dat gaat: in een tank met water dat de temperatuur heeft van het havenwater in juni, zodat de oesters beginnen zich voort te planten. ,,Als ze een jaar, twee jaar buiten overleven, gebruiken we die oesters om te paaien, zodat we weten dat ze sterk dna hebben”, legt de tiener uit.



In het wild hechten oesterlarven zich aan een schelp van een volwassen oester. In de tank in het klaslokaal van Edward, is dat een schelp uit de keuken van een New Yorks restaurant. Malinowski en zijn team halen lege oesterschelpen op bij tachtig restaurants in de stad, om er babyoesters in te laten groeien tot ze sterk genoeg zijn om te overleven in een van de kunstmatige oesterbedden in de stad, deels aangelegd op kapotgeslagen toiletpotten uit New Yorkse scholen.



Er zijn inmiddels 28 miljoen oesters uitgezet. Belangrijk: ze zijn niet eetbaar. De New Yorkse wateren zijn niet meer gevaarlijk, zegt Malinowski, ‘op de meeste dagen’. Als het regent, vermengt de inhoud van het riool zich nog steeds met rivierwater. Vissen voor consumptie is verboden. Het stadhuis kijkt dan ook wat argwanend naar de oesterkwekers. Ze hebben een dagtaak aan het aanvragen van vergunningen voor nieuwe oesterbanken. ,,Men is bang dat mensen de oesters uit de rivier gaan halen en opeten”, denkt Malinowski. ,,Maar ze hebben een belangrijkere taak.”