Niels uit Utrecht las 500 (!) speeches van Poetin: ‘Hij denkt dat hij Oekraïne redt’

Dat de scriptie waar hij vorig jaar een half jaar lang aan zwoegde nu zó actueel is, had Utrechter Niels Drost nooit verwacht. Sinds een maand werkt hij als jonge onderzoeker bij het Clingendael Instituut en onderzoekt hij in opdracht van bijvoorbeeld het ministerie van Defensie vraagstukken over Rusland en Oost-Europa.

Een dag voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne op 24 februari publiceerde Drost, die internationale betrekkingen studeerde aan de Universiteit Utrecht, zijn scriptie: Tsar-struck, How Vladimir Putin uses the history of the Russian Empire.