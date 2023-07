Niemand zag het aankomen: asteroïde die langs aarde scheerde pas twee dagen later gespot

De asteroïde, met een diameter van bijna zestig meter, passeerde op 13 juli onze aarde op ongeveer 100.000 kilometer. Dat is een afstand gelijk aan een kwart van de afstand tussen onze planeet en de maan. Maar het object, dat 11.000 kilometer per seconde aflegt, naderde onze planeet met de zon in de rug. ,,Verborgen in de schittering van onze zon is er een onbekend aantal asteroïden die zich op trajecten bevinden die we niet kunnen volgen”, aldus het Europese ruimteagentschap ESA.