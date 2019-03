Nieuw explosief gevonden van terroriserende dode tuinman

De Duitse politie heeft in het onderzoek naar de wraakacties van een inmiddels overleden hovenier een nieuw explosief ontdekt. Dat bleek verstopt in een carport bij een woning in de plaats Fischbach.

Experts lieten het explosief ter plekke gecontroleerd ontploffen om het gevaar weg te nemen. De eigenaresse van het huis is in het buitenland, aldus de politie.

Lees ook Play Dode tuinman terroriseert dorp in Duitsland Lees meer

Nu in totaal drie explosieve ladingen zijn ontdekt - twee gingen er eerder af met als gevolg, één dode en een gewonde - waarschuwt de politie in de regio Kaiserslautern opnieuw voor het ‘onzichtbare gevaar’. Volgens een politiewoordvoerder heeft de wraakzuchtige tuinman Bernard Graumann waarschijnlijk nog meer explosieven verstopt, mogelijk ook in postpakketten of in brandhoutstapels bij voormalige klanten. Zondag raakten een moeder en dochter gewond doordat een explosief ontplofte in hun houtkachel. Dat was verstopt in een stuk hout.

Eerder deze week liet de politie in de deelstaat Rijnland-Palts ook een waarschuwing uitgaan voor explosieven die de hovenier zou kunnen hebben verstopt bij mensen waar hij een bloedhekel aan had. Aanleiding was de dood van een arts die voor de deur van zijn praktijk een vermomd explosief had opgeraapt dat vervolgens ontplofte.

Trieste zelfmoord

Straf kan de 59-jarige hoofdverdachte, Bernard Graumann, in ieder geval niet meer krijgen. Hij zou zichzelf vorige week vrijdag hebben vergiftigd. Een trieste zelfmoord van een tuinman, zo werd aanvankelijk gedacht.

Volgens de Duitse politie zijn er sterke aanwijzingen dat het allemaal gebeurde omdat de tuinman - getrouwd, vader van twee kinderen, waaronder een zoon die bij de politie werkt - sommige mensen in zijn omgeving enorm kon haten. ,,Graumann had met veel mensen ruzie, zowel privé als professioneel,” aldus politiewoordvoerder Bernard Erfort. Een eerdere oproep van de politie aan eenieder die persoonlijke of zakelijke relaties had met de tuinman zich vooral te melden, leverde zo’n 60 reacties op. Volgens de burgemeester van zijn dorp Mehlingen was de tuinman ‘heetgebakerd’.

Fossielen

De dode tuinman uit Mehlingen die na zijn dood toesloeg, intrigeert. Er wordt wereldwijd over de zaak bericht. Er is weinig bekend over de dader, die volgens Duitse media in 1985 zou zijn veroordeeld omdat hij met een pistool had geschoten op de minnaar van zijn toenmalige vriendin. De politie wil dat niet bevestigen. Een buurman tegen de krant Bild: ,,Vrienden had hij niet maar hij had wel wel ruzie met iedereen.”