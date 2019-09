Nieuw protest 'gele hesjes' in Frankrijk

Koppel bijt van zich af na lawine van kritiek op ‘levensge­vaar­lij­ke’ foto: ‘Zo riskant was het niet’

18:49 Instagrammers halen wel vaker het nieuws met roekeloze fotostunts, maar een Amerikaans koppel maakt het wel heel bont. Een foto waarop te zien is hoe Kody Worman zijn vriendin Kelly Castille vasthoudt, terwijl zij met een vrolijke blik op haar gezicht over de rand van een steile klif bungelt, zorgt op sociale media voor grote verontwaardiging. Het duo zegt alle commotie niet te begrijpen. ‘De foto is onschuldig’, stellen ze tegenover verschillende Amerikaanse media.