Nieuw sanctiepakket tegen Rusland: prijsplafond voor olie, importverbod op staalproducten

Vlaamse corona-ex­perts over herfstgolf: ‘In dit tempo zijn we op weg naar code rood’

Dagelijks zo'n honderd nieuwe coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Een toevloed van plus 32 procent in één week op de intensive care. ,,Dit is de achtste keer op rij dat de cijfers omhoog schieten. Of hier maatregelen bij horen, had een automatisme moeten zijn”, zegt de Belgische topviroloog Marc Van Ranst. Hoe kijken collega-viroloog Steven Van Gucht en intensivist Bart Nonneman naar de cijfers in hun land?

5 oktober