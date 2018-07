Nieuw thuis gevonden voor in oven gestopte kat Sprotje

Er is een baasje gevonden voor Sprotje, de kat die begin juni door een dierenbeul in de oven werd gestopt . De dierenartsen van dierenartsenpraktijk Overleie, die Sprotje sindsdien verzorgen, willen de naam van het baasje nog even geheim houden, maar het is iemand die zij persoonlijk kennen.

,,We krijgen nu nog elke dag mails en telefoontjes waarin mensen vragen hoe het met Sprotje gaat, en of ze haar mogen adopteren”, zegt dierenarts Valerie Huvaere. ,,Dat is heel lief, maar eigenlijk is dat heel erg lastig om aan iedereen die belt hetzelfde verhaal opnieuw te moeten doen. Net daarom houden we mensen via onze Facebookpagina op de hoogte van de toestand van Sprotje. We zouden niet graag hebben dat het nieuwe baasje ook dergelijke telefoontjes krijgt, daarom houden we de naam nog even geheim.”

Wat Sprotje zelf betreft: het gaat de goeie kant op. ,,Haar wonden herstellen goed, en we verwachten dat ze eind volgende maand naar haar nieuwe thuis mag.”



De nog geen jaar oude Sprotje werd in beslag genomen door Dierenwelzijn, die instantie moest daarom haar zegen geven over het nieuwe baasje van Sprotje. Dat is nu dus gebeurd.

Gek

Veel mensen waren woedend, nadat bekend werd wat er met Sprotje was gebeurd. Een jonge Roemeen uit het Belgische Kortrijk stopte Sprotje tijdens een feestje in de oven. Een van de feestgangers haalde het diertje daar na een kwartier uit. Het beestje liep zeer ernstige brandwonden op en interne bloedingen, want er werd ook gevoetbald met de kat.

De dierenbeul heeft geen spijt van wat hij gedaan heeft. ,,Die kat was vervelend. En die oven was niet zo warm’’, zei hij eerder zonder emotie. De kat werd door haar eigenaar bij hem achtergelaten. ,,Af en toe was ze vervelend, ik sloot ze dan in de badkamer op. Waarom ik haar die nacht in de oven stopte? Weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat de oven geen 200 graden warm was.”

De dader riskeert 6 maanden cel, 16.000 euro boete en een levenslang verbod op het houden van dieren.