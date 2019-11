Nieuw-Zeeland lanceert spermabank voor hiv-positieve donoren

De online kliniek, met de toepasselijke naam Sperm Positive, beschikt al over drie donoren. De 45-jarige Damien Rule-Neal is een van hen. ,,Ik wil dat mensen weten dat het leven niet stopt nadat de diagnose hiv is gesteld en dat het veilig is om kinderen te krijgen als je in behandeling bent,” verklaarde hij tegenover de New Zealand Herald.

De nu 45-jarige Nieuw-Zeelander ontdekte 20 jaar geleden dat hij hiv-positief was, maar de hoeveelheid virus in zijn bloed werd al snel onmeetbaar laag dankzij een behandeling met hiv-medicatie. De voorbije achttien jaar heeft hij het virus niet op anderen kunnen overdragen.

Het gebrek aan begrip bij het grote publiek is voor Rule-Neal een voortdurende strijd. ,,Ik heb veel negatieve reacties gekregen op mijn hiv-status, zowel zakelijk als privé. Vooral van mensen die slecht geïnformeerd zijn over het virus. Mijn promotie op mijn werk sneuvelde zelfs nadat ik mijn baas had verteld dat ik hiv had. Dankzij tussenkomst van de HR-afdeling werd die beslissing teruggedraaid, maar daarna kreeg ik zoveel pesterijen over me heen dat ik alsnog afhaakte. Mensen noemden me vies, wat ik niet uit kan staan, en sommigen wilden niet eens meer een hand geven.”

Nu is hij begonnen aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven. ,,Ik wil iets positiefs doen met mijn diagnose. Voordat die werd gesteld, had ik kinderen verwekt bij mijn toenmalige vrouw. Via Sperm Positive wil ik anderen die kans ook geven.”

3800 hiv-patiënten

Nieuw-Zeeland telt zo'n 3800 mensen die hiv-positief zijn. De spermabank werkt samen met een aantal vruchtbaarheidsklinieken die fungeren als intermediair tussen donor en patiënten. Die laatsten krijgen uitgelegd dat de donoren hiv hebben maar behandeld worden met hiv-medicatie en bloedtesten ondergaan waarmee aangetoond kan worden dat de virus-hoeveelheid niet detecteerbaar is.