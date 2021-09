Nieuw-Zeeland probeerde al jaren tevergeefs dader aanval Auckland uit te zetten

De Nieuw-Zeelandse regering probeerde jarenlang de 32-jarige moslimextremist uit te zetten die verantwoordelijk is voor een terreuraanslag in een supermarkt eerder deze week . De terrorist pakte vrijdag een mes in een supermarkt in Auckland en begon om zich heen te steken. Ahmed Aathill Mohamed Samsudeen verwondde zeven mensen. Hij werd doodgeschoten door undercoveragenten die hem sinds juli non-stop volgden.

De politie hield hem wel continu in de gaten, maar kon de aanslag niet voorkomen. Agenten dachten dat de extremist de supermarkt in Auckland was binnengegaan om te winkelen.

Een rechterlijk bevel dat de publicatie van de naam van de man en zijn immigratiestatus verhinderde, werden zondag opgeheven. Premier Jacinda Ardern zei in een verklaring dat Immigration New Zealand (INZ) sinds 2018 probeert de Sri Lankaanse staatsburger uit te zetten.

Studentenvisum

Samsudeen kwam in 2011 naar Nieuw-Zeeland met een studentenvisum en deed een aanvraag voor een vluchtelingenstatus. Dat werd afgewezen, maar die beslissing werd in hoger beroep vernietigd en in december 2013 kreeg de man toch een vluchtelingenstatus.

In 2016 kwam hij onder de aandacht van de politie en werd het INZ ‘op de hoogte gebracht van informatie die hen deed geloven dat de vluchtelingenstatus van het individu op frauduleuze wijze was verkregen’, aldus Ardern.

Het bleef ook niet onopgemerkt dat hij op Facebook steun uitsprak voor terreuraanslagen. De autoriteiten hield de Sri Lankaan in 2017 aan op het vliegveld van Auckland. Toen bestond de verdenking dat hij naar Syrië wilde reizen. Later werd ook een mes aangetroffen in zijn woning. De politie greep in toen de Sri Lankaan een jaar later weer een mes kocht.

Zijn vluchtelingenstatus werd in 2019 ingetrokken, maar hij ging in beroep tegen zijn uitzetting. De immigratiediensten onderzochten vervolgens of ze de man konden aanhouden terwijl zijn hoger beroep werd behandeld. De Sri Lankaanse dader verliet kort voor de aanslag de cel. Premier Jacinda Ardern verklaarde dat alle juridische mogelijkheden waren uitgeput om hem langer vast te houden.

De man werd waarschijnlijk als een ‘beschermd persoon’ beschouwd vanwege de status van het land van waaruit hij was gereisd, en de waarschijnlijke behandeling bij terugkeer. Beschermde personen kunnen niet uit Nieuw-Zeeland worden uitgezet.

Anti-terreurwetgeving

De premier wil nu haast maken met het aanscherpen van de anti-terreurwetgeving in haar land. Het parlement behandelt een voorstel dat ook het voorbereiden van een aanslag strafbaar stelt. Ardern verwacht dat die maatregel nog voor het eind van de maand zal worden goedgekeurd, maar erkent dat ook dergelijke wetgeving de aanslag in Auckland mogelijk niet had kunnen voorkomen.

,,Dit was een uitermate vastberaden persoon die een supermarktbezoek gebruikte als dekmantel voor een aanslag”, zei Ardern. ,,Dat zijn uitermate lastige omstandigheden.”

