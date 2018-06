Nieuw-Zeelandse premier bevallen van dochter

De 37-jarige Ardern was de jongste eerste minister van het land ooit toen zij vorig jaar aantrad. Ze is nu de eerste Nieuw-Zeelandse premier ooit die bevalt tijdens haar ambtsperiode. Wereldwijd is ze ook pas de tweede gekozen regeringsleider die in functie bevalt. Alleen de toenmalige Pakistaanse Benazir Bhutto ging haar voor, zij kreeg in 1990 als minister-president ook een dochter.



Ardern beviel in een ziekenhuis in Auckland. ,,Welkom in ons midden kleintje", schrijft ze op Facebook. ,,We zijn heel blij dat we een gezonde dochter om 16.45 uur op de wereld hebben gezet. Ze weegt 3,31 kilo. Bedankt voor alle gelukswensen en uw vriendelijkheid." Ook haar man Clarke Gayford deelt online zijn vreugde. ,,We zijn heel blij om aan te kondigen dat ons kleine meisje geboren is!", schrijft hij. ,,Iedereen is gezond en blij."



Arden kondigde in januari haar zwangerschap aan. Kort na haar bekendmaking deed een interview in 60 minutes met de aanstaande ouders stof opwaaien in Nieuw-Zeeland. Het interview zou seksistisch zijn, omdat onder meer geïnsinueerd werd wanneer de baby verwekt zou zijn.