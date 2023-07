Nieuwe aanklacht: Trump gaf opdracht bewijs te wissen in zaak geheime documenten

Met video Dit is de uitdager van Trump voor de verkiezin­gen van 2024: Ron DeSantis

Ron DeSantis wil de presidentskandidaat worden voor de Republikeinen. Hij is de stevigste uitdager van oud-president Donald Trump tot nu toe. In 2024 mogen Amerikanen weer naar de stembus om hun president te kiezen en de verkiezingsstrijd is dus al begonnen. Maar wie is de conservatieve Ron DeSantis, die een gooi doet naar één van de machtigste posities ter wereld?