Nieuwe arrestatie in verdwijning Noorse miljonairsvrouw

In de zaak rond een spoorloos verdwenen vrouw van een multimiljonair in Noorwegen heeft de politie een nieuwe arrestatie verricht. Deze man wordt, net als de echtgenoot Tom Hagen , verdacht van het doden van de vrouw of betrokkenheid daarbij.

De Noorse politie arresteerde de tycoon Hagen eind vorige maand. Zijn echtgenote Anne-Elisabeth Hagen verdween in oktober 2018 en is nooit teruggevonden. Ze leek aanvankelijk te zijn ontvoerd. De autoriteiten verklaarden later dat de vrouw vermoedelijk om het leven is gebracht. Het verzoek om losgeld was mogelijk bedoeld om onderzoekers op het verkeerde been te zetten.

De nu gearresteerde man is een bekende van Hagen en is thuis in de wereld van cryptovaluta. Het losgeld dat destijds was geëist moest in cryptomunten worden betaald.

Losgeld eisen

Anne-Elisabeth Hagen is sinds oktober 2018 vermist. Haar echtgenoot behoort tot de rijkste mensen in Noorwegen. Zijn vermogen is geschat op 1,9 miljard kroon (ongeveer 170 miljoen euro).

In het huis waar ze verdween werd een briefje gevonden van de vermoedelijke ontvoerders. Die eisten miljoenen euro's losgeld, betaald in cryptomunten. Uiteindelijk werd er nooit bewijs geleverd dat de miljonairsvrouw nog in leven was, het contact met de ontvoerders verliep moeizaam.

Moordzaak

Reden voor de autoriteiten in Noorwegen om te vermoeden dat het niet ging om een ontvoering maar een moord. Het verzoek om losgeld was mogelijk bedoeld om onderzoekers op het verkeerde been te zetten.