Nieuwe beelden van vluchtende terrorist in centrum Barcelona

Na de terreuraanslagen van donderdag, heeft de politie ook opnieuw een huiszoeking gedaan in een woning in Ripoll, het stadje waarvan het grootste deel van de daders afkomstig is. Vanochtend vroeg doorzochten speurders een woning in de wijk Sant Pere, en namen onder meer twee tassen en een doos met materiaal in beslag, aldus de Spaanse media.



De politie, die in groten getale aanwezig was, zette de straat een tijdlang af. Verschillende bronnen bevestigden aan de krant La Vanguardia dat er veel lawaai te horen was, maar er is nog geen duidelijkheid waarvan dat afkomstig was.



Zaterdag vond ook al een huiszoeking plaats in de woning van de imam, die verantwoordelijk zou zijn voor de radicalisering van de jonge daders van de aanslagen. Gisteren werd bekend dat Abdelbaki Es Satty vorig jaar enkele maanden in België doorbracht.