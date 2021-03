Nieuwe beelden van zwart gat gemaakt

De onderzoekers van de Event Horizon Telescope brachten de eerste afbeelding van het zwarte gat in april 2019 naar buiten. Daarop is een ring van licht rond een donker centrum te zien. Het gaat om een gat in het midden van Messier 87 (M87), een sterrenstelsel in het sterrenbeeld Maagd, op 55 miljoen lichtjaar afstand van de aarde. Het zwarte gat heeft een doorsnee van 40 miljard kilometer en is ongeveer 6,5 miljard keer zo zwaar als onze zon.