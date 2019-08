Nieuwe bosbranden teisteren Griekenland en Cyprus

Er waren ook branden op het toeristeneiland Thassos en in het westen van Griekenland. Vannacht woedde tevens een brand op Cyprus ten noorden van de havenstad Limassol, die populair is bij toeristen. In het weekend had een grote brand grote delen van het toeristeneiland Elafonissos verwoest.



De Griekse brandweer zei dat zij in de afgelopen drie dagen 182 keer was uitgerukt om branden te blussen. Meer dan 120 brandweerlieden, geholpen door helikopters en andere vliegtuigen, vochten tegen de brand op Evia, het op een na grootste eiland van het land, waar al een klooster was geëvacueerd. Het vuur produceerde dikke rook die de hoofdstad Athene ongeveer 110 kilometer verder bereikte.