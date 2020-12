Nieuwe mutatie van coronavirus ontdekt in Verenigd Koninkrijk

Een nieuwe variant van het coronavirus is ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en zorgt mogelijk voor de snelle verspreiding van het virus in delen van het land. Dat vertelde de Britse zorgminister Matt Hancock vandaag in het parlement. De mutatie zou mensen echter niet zieker maken dan andere vormen van het virus.

Volgens Hancock is de nieuwe mutatie in zestig verschillende regio’s van het land ontdekt. Het zou mogelijk de oorzaak zijn van snelle verspreiding in het zuid-oosten en de hoofdstad. Het aantal besmettingen liep dusdanig op dat bepaalde regio’s in strengere lockdown gaan. Volgens de politicus is de WHO op de hoogte gebracht en doen wetenschappers in het land onderzoek naar de nieuwe besmettingen.

De nieuwe variant zou ‘makkelijk overdraagbaar’ zijn. Volgens de minister maakt de nieuwe variant mensen echter niet zieker en ook zijn er geen aanwijzingen dat de ontwikkelde vaccins er niet op werken. Ook zou de nieuwe variant getest kunnen worden met de huidige speekseltests.

Vermenigvuldigen in cellen

Het is niet de eerste keer dat er een nieuwe variant van het coronavirus wordt ontdekt. Er bestaan inmiddels al honderden vormen van het virus die net iets anders zijn. Virussen muteren constant en dat is in het geval van het nieuwe coronavirus niet anders. Dit zei viroloog Marion Koopmans er eerder over: ,,Virussen vermenigvuldigen zich in cellen van de gastheer, daarbij ontstaan soms ‘slordigheidsfoutjes’ bij het kopiëren. Dan kan er een mutatie komen.”

In Londen en het zuid-oosten van Engeland lopen de besmettingscijfers hoog op gedurende de laatste dagen. De hoofdstad en delen van Essex and Hertfordshire gaan vanaf woensdag in strengere lockdown. Dan moeten horeca, bioscopen, theaters en musea de deuren sluiten. Uitzonderingen zijn er voor kappers, winkels en scholen. Buitenshuis mag er met maximaal zes personen worden afgesproken.

