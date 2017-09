Nieuwe records Guinness: wimpers van 12,4 centimeter lang

Vandaag is de nieuwe editie van het wereldberoemde Guinness recordboek verschenen. In Guinness World Records kunnen we onder andere lezen dat de Amerikaanse kat Cygnus de kat is met de langste staart: bijna 45 centimeter. En in China woont de vrouw met de langste oogwimpers. You Jianxia uit Shanghai heeft wimpers van maar liefst 12,4 centimeter.

Volledig scherm Het Duitse zandkasteel in aanbouw. © ANP Kat Cygnus, met een staart van 44,6 cm, is niet eens de enige recordhouder in huis, zo schrijft het Duitse Bild. De kater woont samen met Arcturus Aldebaran, die is met een schouderhoogte van 48,4 cm de grootste nog levende huiskat.



In Duisburg werd deze maand ook een record gebroken. Na een eerdere mislukte poging werd daar nu 's werelds hoogste zandkasteel gebouwd. Met 3500 ton aan zand werd een impostant kasteel gebouwd dat uiteindelijk zelfs 16,68 meter hoog werd. Genoeg voor een nieuw record. Het oude record was voor India met een kasteel van 14,84 meter hoog.

Wimpers van 12 centimeter

Eén wimper van You Jianxa, op haar linker bovenooglid meet 12,4 centimeter, goed voor ook weer een record. De vrouw heeft verder nog meer lange wimpers. De 12 centimeter-wimpers geven haar een opmerkelijke oogopslag. Ze zegt dat de groei te danken is aan haar leven 'in harmonie met de natuur'.

Benny Harlems uit Los Angeles is een andere haar-recordhouder. Zijn kapsel is de hoogste 'High Top Fade' ter wereld en hij is er steeds 2 uur mee bezig om het in model te brengen.



Nagels

De 60-jarige Texaanse Ayanna Williams is met haar nagels ook een opvallende verschijning. Williams heeft in totaal meer dan 5 meter nagels aan haar handen. De 576,4 centimeter aan nagels kost haar een flinke tijd om te lakken. Daar is ze soms wel een week lang mee in de weer.

Nederland

Ook in Nederland zijn er verschillende recordhouders. In Alkmaar woont Frank Divendal met de grootste collectie boekenleggers ter wereld. Hij heeft maar liefst 160.000 stuks in huis. De verzameling van Frank begon heel eenvoudig. Omdat hij nu eenmaal veel boeken had, had hij ook steeds meer boekenleggers. Zo ontstond een verzameling waarmee hij uiteindelijk Guinness World Records haalde.