Nieuwe strategie Rusland: ‘Oekraïners breken met ware horrorwinter’

Met video Onbemande vliegtui­gen storten zich op Kiev: Oekraïne is slagveld van eerste grote dro­ne-oor­log

Opnieuw worden vanochtend zogenaamde kamikazedrones ingezet bij luchtaanvallen in Oekraïne. Onbemande vliegtuigen, geladen met kilo's explosieven, die zich met het geluid van een snorrende brommer in een gebouw boren. Oekraïne is het strijdtoneel van de eerste grote drone-oorlog, met apparaten die van Russische kant eigenlijk maar een zwaktebod zijn.

17 oktober