Nieuwe trieste grens gepasseerd: dodental aardbeving Syrië en Turkije over de 50.000

Het dodental van de verwoestende aardbevingen van 6 februari in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 50.000. Volgens de nooddienst AFAD zijn in Turkije 44.218 mensen overleden door de ramp. In Syrië hebben zeker 5900 mensen het niet overleefd. Het dodental loopt naar verwachting nog verder op.

De eerste twee weken na de aardbevingen nam het aantal doden in hoog tempo toe, maar de laatste dagen stijgt het dodental iets minder hard. Toch worden er nog veel mensen vermist die waarschijnlijk onder het puin liggen. Hoeveel vermisten er nog zijn is niet bekend.

Naast de doden en vermisten zijn er ook tienduizenden gewonden en ontheemden in het getroffen gebied. Er wordt niet meer gezocht naar overlevenden, maar hulpverleners zijn actief in de regio’s om slachtoffers te helpen met basisbehoeften als onderdak, voedsel en psychische hulp. Meer dan een half miljoen mensen zijn uit het rampgebied geëvacueerd.

Hulp uit Nederland

Na een eerste aardbeving op 6 februari volgden maandagavond opnieuw twee aardbevingen in het grensgebied tussen Turkije en Syrië. De eerste had een kracht van 6,4. Iets later volgde een beving van 5,8. De hulp kwam begin februari in eerste instantie erg langzaam op gang. In ons land werden de afgelopen weken veel inzamelingsacties opgezet om zoveel mogelijk geld en spullen richting Turkije en Syrië te kunnen sturen. Zo werd met een Giro555-actie ruim honderd miljoen euro opgehaald.

Situatie in Syrië

De aardbeving vond plaats in de wijde regio rond de zuid-Turkse stad Gaziantep, inclusief het noordwesten van Syrië. De situatie in dat laatste gebied was zo mogelijk nog erger dan in Turkije. De stad Aleppo en het gebied daaromheen waren al bijzonder hard getroffen in de bloedige Syrische burgeroorlog, en daar kwam deze ramp nog eens overheen. De regering van president Assad eisde dat alle hulp via haar moest, maar dat stuitte op groot internationaal wantrouwen.

In Syrië wordt ondertussen alweer gevochten in de burgeroorlog. Vrijdag werd voor het eerst sinds de aardbevingen weer een luchtaanval gemeld in het noordwesten van het land. Daarbij kwamen twee mensen om het leven.