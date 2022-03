Nieuwe wet moet discriminatie zwarte Amerikanen met dreadlocks en afro’s voorkomen

Oorlog Oekraïne LIVE | Xi tegen Biden: ‘Oorlog moet zo snel mogelijk stoppen’, tientallen doden bij raketaan­val op kazerne Mykolajiv

De Chinese president Xi Jinping heeft in een telefoongesprek met Joe Biden gezegd dat een conflict zoals de oorlog in Oekraïne nadelig is voor alle betrokken partijen. Vrede en veiligheid zijn volgens de Chinese leider belangrijk voor de internationale gemeenschap. Hij ziet het liefst zo snel mogelijk een einde van de oorlog. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

