Nigel Farage lanceert campagne van nieuwe brexitpartij

UKIP is volgens Farage te ver doorgeschoten naar extreemrechts en is nu ‘een besmet merk’, citeert BBC News. De politicus stapte in december vorig jaar uit de partij die hij lange tijd leidde. Hij was het niet eens met de extremere koers die de partij ging varen en hij zag ruimte voor een speciale brexitpartij. In februari van dit jaar liet hij die registreren.



De lancering van de campagne door Farage, die nu nog voor UKIP in het Europees parlement zit, volgt op het hernieuwde uitstel van de brexitdeadline. Premier Theresa May kwam met de Europese Unie overeen dat de brexit tot uiterlijk 31 oktober wordt uitgesteld. Daardoor is de kans reëel dat de Britten op 23 mei naar de stembus moeten voor de Europese verkiezingen.