Nigeriaanse politicus die nier wilde kopen voor zieke dochter moet 9 jaar Britse cel in

Vermiste Nederlan­der in Soedan vrijgela­ten en geëvacu­eerd

Een Nederlandse man die vorige week in Soedan werd vastgehouden door de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) is weer vrij. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de Nederlander afgelopen zaterdag is vrijgelaten, waarna hij met een Britse vlucht naar Cyprus is geëvacueerd. Vanuit daar is hij doorgevlogen naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij woont.